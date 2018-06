Москалькова сповістила, про що вона домовилася з Денісовою

Сегодня состоялась очень важная встреча с Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой. В результате встречи началась выработка «дорожной карты» посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы. Договорённость о посещении Уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России была достигнута 9 июня в ходе переговоров Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко. #правачеловека #москалькова #денисова #омбудсмен #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #humanrights #ombudsman

