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Москалькова сповістила, про що вона домовилася з Денісовою

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Омбудсмени Росії та України Москалькова та Денісова зустрілися у Москві
Омбудсмени Росії та України Москалькова та Денісова зустрілися у Москві / Колаж 24 Канал

18 червня у Москві відбулася зустріч між уповноваженими з прав людини України та Росії Людмилою Денісовою та Тетяною Москальковою відповідно.

Про це Москалькова написала у своєму Instagram.

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За її словами, за результатами перемовин, сторони розпочали вироблення "дорожньої карти" відвідування громадян, які перебувають в місцях позбавлення волі.

"Домовленість про відвідування уповноваженими з прав людини обох країн російських громадян, які перебувають в ув'язненні в Україні, і українських – у Росії була досягнуто 9 червня під час перемовини президента Російської Федерації Володимира Путіна з Президентом України Петром Порошенком", – додала російська уповноважена з прав людини.

 

Сегодня состоялась очень важная встреча с Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой. В результате встречи началась выработка «дорожной карты» посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы. Договорённость о посещении Уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России была достигнута 9 июня в ходе переговоров Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко. #правачеловека #москалькова #денисова #омбудсмен #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #humanrights #ombudsman

A post shared by Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) on


Нагадаємо, за словами очільника українського МЗС Павла Клімкіна, Росія найближчим часом може погодитися на обмін полоненими, оскільки такий крок створить позитивний імідж країни, яка приймає Чемпіонат світу з футболу.

Теги: Новини України Україна – Росія заручники Українці в полоні РФ Новини політики Новини Росії Обмін полоненими
Джерело: 24 канал
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