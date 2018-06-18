Москалькова сповістила, про що вона домовилася з Денісовою

18 червня у Москві відбулася зустріч між уповноваженими з прав людини України та Росії Людмилою Денісовою та Тетяною Москальковою відповідно.

Про це Москалькова написала у своєму Instagram.

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За її словами, за результатами перемовин, сторони розпочали вироблення "дорожньої карти" відвідування громадян, які перебувають в місцях позбавлення волі.

"Домовленість про відвідування уповноваженими з прав людини обох країн російських громадян, які перебувають в ув'язненні в Україні, і українських – у Росії була досягнуто 9 червня під час перемовини президента Російської Федерації Володимира Путіна з Президентом України Петром Порошенком", – додала російська уповноважена з прав людини.



Нагадаємо, за словами очільника українського МЗС Павла Клімкіна, Росія найближчим часом може погодитися на обмін полоненими, оскільки такий крок створить позитивний імідж країни, яка приймає Чемпіонат світу з футболу.