Путін прокоментував розмову з Порошенком

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ініціатива розмови з Президентом України Петром Порошенком виходила від української сторони. На думку глави Кремля, в цьому проявляється прагнення до врегулювання у питанні реалізації мінських домовленостей.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Оскільки ініціатива цієї розмови виходила від української сторони, я думаю, в цьому вже проявляється зацікавленість у врегулюванні, у будь-якому разі, я на це зазвичай сподіваюся", – сказав Путін, відповідаючи на питання, чи почув він зацікавленість зі сторони Порошенка в реалізації мінських домовленостей.

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Нагадаємо, 9 червня Президент України Петро Порошенко порозмовляв по-телефону з президентом Росії Володимиром Путіним про звільнення з російського полону українських політв’язнів, яких утримують як на території РФ, так і в окупованому Криму.