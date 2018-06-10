Путин прокомментировал разговор с Порошенко

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива разговора с Президентом Украины Петром Порошенко исходила от украинской стороны. По мнению главы Кремля, в этом проявляется стремление к урегулированию в вопросе реализации минских договоренностей.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, в любом случае, я на это обычно надеюсь", – сказал Путин, отвечая на вопрос, услышал ли он заинтересованность со стороны Порошенко в реализации минских договоренностей.

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Напомним, 9 июня Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным об освобождении из российского плена украинских политзаключенных, которых удерживают как на территории РФ, так и в оккупированном Крыму.