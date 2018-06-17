Клімкін розповів, чому Росія може погодитися на обмін полоненими під час ЧС-2018

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив думку, що під час Чемпіонату світу з футболу, який проходить у РФ, Росія може погодитися на черговий обмін полоненими, але такий крок буде щоб створити позитивний імідж країни.

Про це міністр закордонних справ України розповів в ефірі "5 каналу".

Читайте також: Футбольне свято ми їм маємо зіпсувати, – Клімкін про ЧС-2018 із футболу в Росії

"Жест можливий, але жест не доброї волі, а в тому, щоб покращити імідж Росії під час чемпіонату. Чемпіонат маємо використати, але і далі мусимо працювати. Ми прекрасно розуміємо, що в найближчі дні і тижні все одно всіх Росія не випустить. І далі буде використовувати їх як засіб тиску", – сказав міністр.

Водночас, Павло Клімкін зауважив, що що не варто розраховувати на швидке звільнення усіх українських бранців.