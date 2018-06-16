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Футбольне свято ми їм маємо зіпсувати, – Клімкін про ЧС-2018 із футболу в Росії

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Клімкін закликав зіпсувати футбольне свято в Росії
Клімкін закликав зіпсувати футбольне свято в Росії / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав зіпсувати свято Чемпіонату світу з футболу-2018, який відбувається на території Росії.

Про це глава МЗС сказав журналістам, передають "Українські Новини".

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За його словами, зараз плануються акції, які повинні показати вболівальникам, чим саме шкодить Росія усьому світу.

"Ми зараз намагаємося планувати акції таким чином, щоб кожен фан, який їде Росію, побачив портрети Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, наших в'язнів на території окупованого Криму, і зрозумів, що він їде не на футбольне свято, хоча бажання підтримати свою команду ясна, а в таку країну, де є політв'язні, яка порушила всі міжнародні правила. Футбольне свято ми їм маємо зіпсувати", – сказав Клімкін.

Нагадаємо, майже 6 тисяч українців придбали квитки на Чемпіонат світу у Росії. Ще в середині травня кількість українських фанатів на матчі мундіалю налічувала понад 5 тисяч.

Що таке Чемпіонат світу з футболу 2018 року? Турнір пройде у Росії. Стартує він 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року. Матчі прийматимуть 11 міст країни-агресора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранськ, Ростов-на-Дону, Сочі, Казань, Калінінград, Волгоград, Нижній Новгород і Єкатеринбург.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Павло Клімкін Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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