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Футбольный праздник мы им должны испортить, – Климкин о ЧМ-2018 по футболу в России

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Климкин призвал испортить футбольный праздник в России
Климкин призвал испортить футбольный праздник в России / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал испортить праздник Чемпионата мира по футболу-2018, который проходит на территории России.

Об этом глава МИД сказал журналистам, передают "Украинские Новости".

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По его словам, сейчас планируются акции, которые должны показать болельщикам, чем именно вредит Россия всему миру.

"Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших заключенных на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду ясно, а в такую ​​страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить", – сказал Климкин.

Напомним, почти 6 тысяч украинцев приобрели билеты на Чемпионат мира в России. Еще в середине мая количество украинских фанатов на матче мундиаля насчитывала более 5000.

Что такое Чемпионат мира по футболу 2018 года?
Турнир пройдет в России. Стартует он 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать 11 городов страны-агрессора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Теги: Новости Украины Новости политики Чемпионат мира по футболу - 2018 Павел Климкин Украина – Россия Новости России
Источник: 24 Канал
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