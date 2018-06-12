Сколько украинских фанатов попытаются попасть на ЧМ-2018: детали в цифрах

Несмотря на массовые призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу, который возьмет старт в России на этой неделе. Украинцы все равно смогут наблюдать за тем, что происходит на полях Самары и Саранска с телеэкранов. Благодаря известному "залишинскому" бизнесмену, который поднялся на продаже помидоров, а сейчас не может вернуться в Украину.

Почти 6000 – столько украинцев приобрели билеты на чемпионат мира в России, старт которого запланирован на 14 июня. Еще в середине мая, количество украинских фанатов на матче мундиаля насчитывало более 5000.

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Причем, неизвестно, по каким конкретно регионам заказывали билеты. На данный момент, почти каждый двенадцатый украинец живет на территории РФ, а это почти 3 миллиона граждан Украины.



В России проживают 3 миллиона украинцев

В целом, ФИФА успели продать почти 2,5 мильнона билетов. Более половины билетов на мундиаль выкупали иностранцы. По состоянию на 7 июня почти 900 тысяч досталось болельщикам из России, 89 тысяч – американцам, более 72 тысяч – фанатам из Бразилии.



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