07:52
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 14°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Цифра
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Сколько украинских фанатов попытаются попасть на ЧМ-2018: детали в цифрах

73 Читати новину українською

Несмотря на массовые призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу, который возьмет старт в России на этой неделе. Украинцы все равно смогут наблюдать за тем, что происходит на полях Самары и Саранска с телеэкранов. Благодаря известному "залишинскому" бизнесмену, который поднялся на продаже помидоров, а сейчас не может вернуться в Украину.

Почти 6000 – столько украинцев приобрели билеты на чемпионат мира в России, старт которого запланирован на 14 июня. Еще в середине мая, количество украинских фанатов на матче мундиаля насчитывало более 5000.

Читайте также: Сколько средств из госбюджета ушло на финансирование политических партий: шокирующие цифры

Причем, неизвестно, по каким конкретно регионам заказывали билеты. На данный момент, почти каждый двенадцатый украинец живет на территории РФ, а это почти 3 миллиона граждан Украины.

чс-2018
В России проживают 3 миллиона украинцев

В целом, ФИФА успели продать почти 2,5 мильнона билетов. Более половины билетов на мундиаль выкупали иностранцы. По состоянию на 7 июня почти 900 тысяч досталось болельщикам из России, 89 тысяч – американцам, более 72 тысяч – фанатам из Бразилии.

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

Теги: Деньги Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости политики Новости России
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Кібербезпека: для чого насправді хочуть розширити повноваження СБУ
сегодня, 07:00 Кібербезпека: для чого насправді хочуть розширити повноваження СБУ
Олександра Дрік 22
Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
11 июня, 23:00 Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 198
Как Дональд Трамп ломает Запад
11 июня, 23:00 Как Дональд Трамп ломает Запад
278
Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России
11 июня, 22:33 Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России
213
Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
11 июня, 22:01 Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Віталій Кулик 439
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук