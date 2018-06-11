Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены

В свежем выпуске "Вести.UA" за 11.06 -– Сенцова сделало террористом российское "правосудие", приговорив к 20 летнему заключению. Тонны праведного гнева полились на Евгения Мураева, а причина в его генах. У Олега Ляшко оказался удачный июнь. В жизни депутата увеличилось количество женщин. Сначала он со спутницей жизни Роситой официально оформил свои отношения, но и на браке не остановился.

Также в выпуске: Порошенко поставил подпись под законом об Антикоррупционном суде.



Сколько украинских фанатов попытаются попасть на ЧМ-2018.