Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 11.06 – Сенцова зробило терористом російське "правосуддя", засудивши до 20 річного ув'язнення. Тонни праведного гніву полилися на Євгена Мураєва, а причина у його генах. В Олега Ляшка видався вдалий червень. У житті депутата збільшилася кількість жінок. Спочатку він із супутницею життя Росітою офіційно оформив свої стосунки, але й на шлюбы не зупинився.

Також у випуску: Порошенко поставив підпис під законом про Антикорупційний суд. Скільки українських фанатів спробують потрапити на ЧС-2018.