Сколько средств из госбюджета ушло на финансирование политических партий: шокирующие цифры

То, что политические партии финансируются из госбюджета вполне нормальное и адекватное явление во всех развитых странах. Но когда политсила отказывается нормально функционировать, или же средства тратятся партиями, которые официально запрещены в Украине, – выглядит странно.

Более 350 – такое количество политических партий зарегистрировано в Украине. С них 180 не задекларировали никаких расходов в 2018 году. Читайте также: Сколько граждан Украины не планирует идти на выборы: впечатляющие цифры Среди политсил, которые подали пустые отчеты: "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Слуга народа", "Новые лица", "Партия Наталии Королевской – Украина вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера". Политические партии, которые подали пустые отчеты А вот интересно, что "Коммунистическая партия" потратила 58 тысяч гривен государственных средств, а "Партия регионов" – 48 тысяч. В целом, все украинские партии, не считая парламентских, потратили за три месяца этого года 14,9 миллионов гривен. Расходы бюджетных средств на политсилы Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.