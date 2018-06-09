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Сколько средств из госбюджета ушло на финансирование политических партий: шокирующие цифры

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То, что политические партии финансируются из госбюджета вполне нормальное и адекватное явление во всех развитых странах. Но когда политсила отказывается нормально функционировать, или же средства тратятся партиями, которые официально запрещены в Украине, – выглядит странно.

Более 350 – такое количество политических партий зарегистрировано в Украине. С них 180 не задекларировали никаких расходов в 2018 году.

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Среди политсил, которые подали пустые отчеты: "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Слуга народа", "Новые лица", "Партия Наталии Королевской – Украина вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".

Політичні партії, які подали порожні звіти

Политические партии, которые подали пустые отчеты

А вот интересно, что "Коммунистическая партия" потратила 58 тысяч гривен государственных средств, а "Партия регионов" – 48 тысяч. В целом, все украинские партии, не считая парламентских, потратили за три месяца этого года 14,9 миллионов гривен.

Витрати бюджетних коштів на політсили

Расходы бюджетных средств на политсилы

Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Новости политики Бюджет Деньги
Источник: 24 Канал
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