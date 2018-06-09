Скільки коштів із держбюджету пішло на фінансування політичних партій: шокуючі цифри

Те, що політичні партії фінансуються із держбюджету цілком нормальне і адекватне явище в усіх розвинених країнах. Але коли політсила відмовляється нормально функціонувати, або ж кошти витрачаються партіями, які офіційно заборонені в україні, – виглядає дивно.

Понад 350 – така кількість політичних партій зареєстрована в Україні. З них 180 не задекларували жодних витрат у 2018 році. Читайте також: Скільки громадян України не планує йти на вибори: вражаючі цифри Серед політсил, які подали порожні звіти: "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", "Слуга народу", "Нові обличчя", "Партія Наталії Королевської – Україна вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".

Політичні партії, які подали порожні звіти А от цікаво, що "Комуністична партія" витратила 58 тисяч гривень державних коштів, а "Партія регіонів" – 48 тисяч. Загалом, всі українські партії, не враховуючи парламентських, витратили за три місяці цього року 14,9 мільйонів гривень.

Витрати бюджетних коштів на політсили Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут.