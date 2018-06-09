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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Скільки коштів із держбюджету пішло на фінансування політичних партій: шокуючі цифри

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Те, що політичні партії фінансуються із держбюджету цілком нормальне і адекватне явище в усіх розвинених країнах. Але коли політсила відмовляється нормально функціонувати, або ж кошти витрачаються партіями, які офіційно заборонені в україні, – виглядає дивно.

Понад 350 – така кількість політичних партій зареєстрована в Україні. З них 180 не задекларували жодних витрат у 2018 році.

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Серед політсил, які подали порожні звіти: "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", "Слуга народу", "Нові обличчя", "Партія Наталії Королевської – Україна вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".

Політичні партії, які подали порожні звіти
Політичні партії, які подали порожні звіти

А от цікаво, що "Комуністична партія" витратила 58 тисяч гривень державних коштів, а "Партія регіонів" – 48 тисяч. Загалом, всі українські партії, не враховуючи парламентських, витратили за три місяці цього року 14,9 мільйонів гривень.

Витрати бюджетних коштів на політсили
Витрати бюджетних коштів на політсили

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Теги: Новини України Новини політики Бюджет Гроші
Джерело: 24 Канал
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