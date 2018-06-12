Скільки українських фанатів спробують потрапити на ЧС-2018: деталі у цифрах

Попри масові заклики бойкотувати чемпіонат світу із футболу, який візьме старт на Росії вже цього тижня. Українці все одно зможуть спостерігати за тим, що відбуватиметься на полях Самари та Саранська із телеекранів. Завдяки відомому "заліщицькому" бізнесмену, який піднявся на продажі помідорів, а зараз не може повернутися до України.

Майже 6 тисяч – стільки українців придбали квитки на чемпіонат світу у Росії, старт якого запланований на 14 червня. Ще в середині травня, кількість українських фанатів на матчі мундіалю налічувала понад 5 тисяч.

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При чому, невідомо, з яких конкретно регіонів замовляли квитки. На даний момент, майже кожен дванадцятий українець мешкає на території РФ, а це майже 3 мільйона громадян України.



У Росії мешкають 3 мільйона українців

Загалом, ФІФА встигли продати майже 2,5 мільнона квитків. Більше половини квитків на мундіаль викуповували іноземці. Станом на 7 червня майже 900 тисяч дісталося уболівальникам з Росії, 89 тисяч – американцям, понад 72 тисячі – фанатам із Бразилії.

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