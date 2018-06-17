Климкин рассказал, почему Россия может согласиться на обмен пленными во время ЧМ-2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что во время Чемпионата мира по футболу, который проходит в РФ, Россия может согласиться на очередной обмен пленными. Такой шаг будет, чтобы создать положительный имидж страны.

Об этом министр иностранных дел Украины рассказал в эфире "5 канала".

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"Жест возможен, но жест не доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат должны использовать, но и дальше должны работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления", – сказал министр.

В то же время, Павел Климкин отметил, что не стоит рассчитывать на скорое освобождение всех украинских пленников.