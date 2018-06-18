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Москалькова сообщила, о чем она договорилась с Денисовой

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Омбудсмены России и Украины Москалькова и Денисова встретились в Москве
Омбудсмены России и Украины Москалькова и Денисова встретились в Москве / Коллаж 24 Канал

18 июня в Москве состоялась встреча между уполномоченными по правам человека Украины и России Людмилой Денисовой и Татьяной Москальковой соответственно.

Об этом Москалькова написала в своем Instagram.

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По ее словам, по результатам переговоров, стороны начали выработку "дорожной карты" посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы.

"Договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских – в России была достигнута 9 июня во время переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко", – добавила российская уполномоченная по правам человека.

 

Сегодня состоялась очень важная встреча с Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой. В результате встречи началась выработка «дорожной карты» посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы. Договорённость о посещении Уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России была достигнута 9 июня в ходе переговоров Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко. #правачеловека #москалькова #денисова #омбудсмен #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #humanrights #ombudsman

A post shared by Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) on


Напомним, по словам главы украинского МИД Павла Климкина, Россия в ближайшее время может согласиться на обмен пленными, поскольку такой шаг создаст положительный имидж страны, которая принимает Чемпионат мира по футболу.

Теги: Новости Украины Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ Новости политики Новости России Обмен пленными
Источник: 24 канал
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