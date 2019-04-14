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      Денисова поехала в Россию на судилище над пленными украинскими моряками

      41 Читати новину українською
      Людмила Денисова
      Людмила Денисова / denisovaombudsman

      Украинский омбудсвумен Людмила Денисова уехала в Москву поездом. Там она примет участие в очередном судилище о продлении сроков содержания под стражей 24 украинских моряков, которые находятся в русском плену.

      На своей странице в Facebook Денисова отметила, что она также надеется встретиться в Москве с директором ФСБ Александр Бортников и с советником президента РФ Михаилом Федотовым.

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      В очередной раз буду настаивать на том, чтобы мне все же дали разрешение на посещение наших ребят, которые уже почти пять месяцев находятся в русском плену,
       написала украинская омбудсвумен.

      В минувший вторник Денисова открыла счет для сбора средств на билеты для родственников пленных украинских моряков в Москву. Собранные деньги, которые не будут потрачены на поездку родственников на судебные заседания, будут перечислены на счета военнопленных моряков или переданы волонтерам, которые помогают им в Москве.

      Отметим, что 24 апреля пройдет срок меры пресечения, избранной российским "судом" для пленных украинских моряков. Кстати, на прошлой неделе еврокомиссар Дуня Миятович посетила украинских пленников в СИЗО "Лефортово" и пообщалась с ними об условиях содержания.

      Как украинские моряки оказались в плену в России?25 ноября 2018 российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. После этого Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также - буксир "Яны Капу". В русский плен попали 24 украинских моряка-члена экипажа захваченных судов. Моряков сначала арестовали в аннексирована Крыму, а затем отправили в московских СИЗО и сейчас удерживают там под стражей. Украинцы объявили себя военнопленными.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Людмила Денисова Новости России Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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