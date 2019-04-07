Разозлил Москалькову, – адвокат о разговоре пленного моряка Гриценко с еврокомиссаром

Украинский военнопленный моряк Денис Гриценко пообщался с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. Разговор состоялся во время визита еврокомиссара в московский СИЗО "Лефортово".

Миятович сопровождала русская омбудсвумен Татьяна Москалькова. Ее раздражает то, что пленный моряк 10 минут разговаривал с еврокомиссаром на английском. Да, Москалькова попросила переводчика перевести весь их разговор, сообщил адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов.

Читайте также: Что известно о состоянии здоровья захваченного на Азове моряка Сороки: свежая информация

Да, он отметил, что недавно посетил Дениса Гриценко в СИЗО, где он рассказал о визите еврокомиссара и своих успехах в изучении английского языка. В заключении моряк активно учит иностранный язык и уже даже применил знания на практике: целых 10 минут на английском он разговаривал с еврокомиссаром Дуней Миятович.

Он ответил на ее вопрос о состоянии здоровья и условиях содержания. По словам Дениса, его разговор на английском языке с Комиссаром Миятович не понравился омбудсмену Татьяне Москальковой. Она потребовала от переводчика перевести ей все, что Денис Гриценко сказал Дуни Миятович,

– отметил Полозов.

В своей беседе с еврокомиссаром Гриценко сообщил, что следствие не предоставляет ему, а также другим военнопленным, свиданий с близкими, не позволяет телефонных переговоров. Кроме того, Денис указал на то, что работа цензоров – неудовлетворительная, поскольку сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2 – 3 месяца.

По словам пленника Кремля, Татьяна Москалькова и Дуня Миятович посетили также некоторых других военнопленных моряков.

Отметим, что 5 апреля президент Порошенко удостоил государственными наградами украинских моряков, которых россияне взяли в плен вблизи Керченского пролива. 23 морякам присудили ордена Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" III степени, а также – медаль "За воинскую службу в Украине". Вручение наград состоялось в Одессе. Вместо Дениса Гриценко его награды из рук главы государства принял сын.

Как украинские моряки оказались в плену в России?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. После этого Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". В русский плен попали 24 украинских моряка-члена экипажа захваченных судов. Моряков сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО и сейчас удерживают там под стражей. Украинцы объявили себя военнопленными.