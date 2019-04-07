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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Роздратував Москалькову, – адвокат про розмову полоненого моряка Гриценка з єврокомісаром

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      Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова
      Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова / фото з відкритих джерел

      Український військовополонений моряк Денис Гриценко поспілкувався із комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович. Розмова відбулася під час візиту єврокомісара до московського СІЗО "Лефортово".

      Міятович супроводжувала російська омбудсвумен Тетяна Москалькова. Її роздратувало те, що полонений моряк 10 хвилин розмовляв із єврокомісаром англійською. Так, Москалькова попросила перекладача переказати їй всю їхню розмову, повідомив адвокат полонених українських моряків Микола Полозов.

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      Так, він зазначив, що нещодавно відвідав Дениса Гриценка у СІЗО, де той розповів про візит єврокомісара і свої успіхи у вивченні англійської мови. Так, в ув’язненні моряк активно вчить іноземну мову і вже навіть застосував знання на практиці: цілих 10 хвилин англійською він розмовляв із єврокомісаром Дунею Міятович.

      Він відповів на її питання щодо стану здоров'я та умов утримання. За словами Дениса, його розмова англійською мовою з Комісаром Міятович не сподобався омбудсмену Тетяні Москальковій. Вона зажадала від перекладача перекласти їй все, що Денис Гриценко сказав Дуні Міятович,
      – зазначив Полозов.

      Так, у своїй розмові з єврокомісаром Гриценко повідомив, що слідство не надає йому, а також іншим військовополоненим побачень з близькими, не дозволяє телефонних переговорів. Крім того, Денис вказав на те, що робота цензорів – незадовільна, оскільки терміни передачі йому листів від рідних затягуються на 2 – 3 місяці.

      За словами бранця Кремля, Тетяна Москалькова і Дуня Міятович відвідали також деяких інших військовополонених моряків.

      Зазначимо, що 5 квітня президент Порошенко удостоїв державними нагородами українських моряків, яких росіяни взяли в полон поблизу Керченської протоки. 23 морякам присудили ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня і "За мужність" ІІІ ступеня, а також – медаль "За військову службу в Україні". Вручення нагород відбулося в Одесі. Замість Дениса Гриценка його народи із рук глави держави прийняв син.

      Як українські моряки опинились у полоні в Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Після цього Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". У російський полон потрапили 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Моряків спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою. Українці оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Заручники
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