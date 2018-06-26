Денисова рассказала почему не может попасть к украинским пленникам

О встрече с украинскими пленниками, обмене пленными и покупке земли семьи Холодницкого – в программе "Pro новости" рассказали украинский омбудсмен Людмила Денисова, координатор за права человека Ольга Решетилова и председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Отказ Денисовой во встрече с Сущенко

По ее словам, все государственные органы, которые причастны к этому, не выполняют гарантии, предоставленные президентом Российской Федерации. Она сейчас готовит запросы в администрацию президента Путина. Она выехала через все договоренности и сейчас они кем-то просто не выполняются.

Кого Россия хочет обменять на пленных украинцев

"В списке граждан России, которых бы Россия хотела освободить – нет никого, ведь за все это время, страна-агрессор, ни разу не интересовалась судьбой граждан, находящихся в Украине задержанных, или уже осужденных в связи с конфликтом. Формально и в Украине нет такого списка, поскольку государство не считает их политзаключенными. Это уголовники, которые обвиняются в очень тяжелых преступлениях с участием террористических орнанизаций и посягательством на территориальную целостность Украины", – отметила координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

О полгектара земли семье Холодницкого

"Право на землю в Украине могут реализовать работники СБУ, прокуроры, депутаты, но отнюдь не обычные люди, как это предусмотрено законом, особенно, если речь идет о 10-километровом пригороде Киева, где сотка земли стоит от двух тысяч долларов. Особенно нехорошо, когда такую землю получает прокурор региона, где, собственно, эта земля находится", – отметил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.