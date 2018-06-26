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Денісова розповіла чому не може потрапити до українських бранців

Pro новини 95 Читать новость на русском

Про зустріч з українськими бранцями, обмін полонених та купівля землі родини Холодницького – у програмі "Pro новини" розповіли український омбудсмен Людмила Денісова, координатор за права людини Ольга Решетилова та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Відмова Денісовій у зустрічі з Сущенком

За її словами, всі державні органи, які причетні до цього, не виконують гарантії, які були надані президентом Російської Федерації. Вона зараз готує запити до адміністрації президента Путіна. Вона виїхала через всі домовленості і зараз вони кимось просто не виконуються.

Кого Росія хоче обміняти на полонених українців

"У списку громадян Росії, яких би Росія хотіла звільнити – немає нікого, адже за весь цей час, країна-агресор, жодного разу не цікавилася долею громадян, які знаходяться в Україні затримані, або вже засуджені у зв'язку з конфліктом. Формально і в України немає такого списку, бо держава не вважає їх політв'язнями. Це кримінальні злочинці, які звинувачуються у дуже важких злочинах з участю терористичних орнанізацій і посяганням на територіальну цілісність України", – зазначила координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

Про півгектара землі родині Холодницького

"Право на землю в Україні можуть реалізувати працівники СБУ, прокурори, дупутати, але аж ніяк не звичайні люди, як це передбачено законом, особливо, якщо йдеться про 10-кілометрове передмістя Києва, де сотка землі коштує від двох тисяч доларів. Особливо недобре, коли таку землю отримує прокурор регіону, де, власне, ця земля знаходиться", – наголосив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Теги: Українці в полоні РФ Україна – Росія Назар Холодницький САП Pro новини
Джерело: 24 канал
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