Представитель ГУР МО Андрей Юсов пояснил, что сейчас происходит среди руководства непризнанных квазиобразований, которые Россия незаконно создала на востоке нашего государства. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Чем занимаются приспешники Путина
Представитель Главного управления разведки заявил, что в настоящее время в псевдореспубликах Донбасса происходит борьба за перераспределение финансовых потоков, а также прорабатываются пути ухода для оккупационной администрации. По его словам, оккупанты и коллаборанты пытаются вывезти родных и продать свое имущество.
Хотя мы понимаем, что на Луганщине и Донбассе сегодня то же имущество, условно говоря, обесценено. И продать его очень тяжело даже для окупантов,
– отметил он.
Юсов сказал, что это такая же ситуация, как и в Крыму. Военный назвал это подготовкой к освобождению территорий украинцами.
Как живется населению в оккупации
Разведчик заявил, что параллельно этим процессам проводятся очень суровые мобилизационные мероприятия. Как подчеркнул Юсов, именно на оккупированном Донбассе Россия проводила тотальную политику геноцида, а также самую жесткую и жестокую мобилизацию.
Оккупанты не трогали в России студентов и другие категории населения. В Луганской и Донецкой области россияне без разбора забирали граждан Украины и делали из них "пушечное мясо" для армии диктатора Владимира Путина. Представитель ГУР посоветовал жителям временно оккупированных территорий избегать всеми способами получения российских паспортов.
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