Представни ГУР МО Андрій Юсов пояснив, що наразі відбувається серед керівництва невизнаних квазіутворень, які Росія незаконно створила на сході нашої держави. Про це він сказав у етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чим займаються посіпаки Путіна

Представник Головного управління розвідки заявив, що зараз у псевдореспубліках Донбасу відбувається боротьба за перерозподіл фінансових потоків, а також пропрацьовуються шляхи відходу для окупаційної адміністрації. За його словами, окупанти й колаборанти намагаються вивезти рідних та продати своє майно.

Хоча ми розуміємо, що на Луганщині та Донеччині сьогодні те саме майно, умовно кажучи, знецінене. І продати його дуже важко навіть для окупантів,

– зазначив він.

Юсов сказав, що, це така сама ситуація, як і у Криму. Військовий назвав це підготовкою до звільнення територій українцями.

Як живеться населенню в окупації

Розвідник заявив, що паралельно цим процесам проводяться дуже суворі мобілізаційні заходи. Як підкреслив Юсов, саме на окупованому Донбасі Росія проводила тотальну політику геноциду, а також найбільш жорстку та жорстоку мобілізацію.

Окупанти не чіпали у Росії студентів та інші категорії населення. Натомість у Луганській та Донецькій області росіяни без розбору забирали громадян України та робили з них "гарматне м'ясо" для армії диктатора Володимира Путіна. Представник ГУР порадив жителям тимчасово окупованих територій уникати усіма способами отримання російських паспортів.

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