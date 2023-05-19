Представни ГУР МО Андрій Юсов пояснив, що наразі відбувається серед керівництва невизнаних квазіутворень, які Росія незаконно створила на сході нашої держави. Про це він сказав у етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Чим займаються посіпаки Путіна
Представник Головного управління розвідки заявив, що зараз у псевдореспубліках Донбасу відбувається боротьба за перерозподіл фінансових потоків, а також пропрацьовуються шляхи відходу для окупаційної адміністрації. За його словами, окупанти й колаборанти намагаються вивезти рідних та продати своє майно.
Хоча ми розуміємо, що на Луганщині та Донеччині сьогодні те саме майно, умовно кажучи, знецінене. І продати його дуже важко навіть для окупантів,
– зазначив він.
Юсов сказав, що, це така сама ситуація, як і у Криму. Військовий назвав це підготовкою до звільнення територій українцями.
Як живеться населенню в окупації
Розвідник заявив, що паралельно цим процесам проводяться дуже суворі мобілізаційні заходи. Як підкреслив Юсов, саме на окупованому Донбасі Росія проводила тотальну політику геноциду, а також найбільш жорстку та жорстоку мобілізацію.
Окупанти не чіпали у Росії студентів та інші категорії населення. Натомість у Луганській та Донецькій області росіяни без розбору забирали громадян України та робили з них "гарматне м'ясо" для армії диктатора Володимира Путіна. Представник ГУР порадив жителям тимчасово окупованих територій уникати усіма способами отримання російських паспортів.
Більше про ситуацію у квазіутвореннях на Донбасі
- Денис Пушилін нещодавно провів кадрові зміни. За вказівкою Кремля ватажок терористів замінив частину українців-колаборантів росіянами.
- Один з полонених розповів, як адміністрація псевдореспублік ставиться до своєї "армії". 24 Канал отримав ексклюзивне відео з його свідченнями. На ньому полонений поділився цікавою інформацією й про кадирівців.
- Тим часом загарбники продовжують обстрілювати тимчасово окуповані міста "Градами" та звинувачувати в цьому ЗСУ. Останній такий випадок стався у Донецьку у ніч на 19 травня. Очевидці записали вибухи на відео.