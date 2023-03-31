Об этом рассказал боец Нацгвардии Кирилл Церешко. Он участвовал в зачистке Киевской области после деоккупации территории.

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По его словам, зачистка производится всегда после освобождения территории.

Очень часто там остаются недобитки окупантов. Они прячутся в заброшенных домах и лесах. Иногда даже с оружием. Некоторых прячут у себя коллаборанты, или же наоборот – людей могут держать в заложниках и прятаться в их доме,

– отметил боец.

Он добавил, что именно поэтому он с собратьями тщательно проверял каждый двор.

"Не поверите, мы даже видели, как бурят и кадыровцы убегали в женских платьях. Мы их находили еще несколько месяцев. Наконец, некоторые из них сами сдавались, потому что не могли больше жить в тех лесах. Грязные, зловонные, испуганные и голодные, они понимали, что единственный шанс на спасение их никчемной жизни – это пленение», – вспомнил Кирилл Церешко.

По словам нацгвардейца, так и закончился так называемый "триумфальный трехдневный поход" на Киев для оккупантов.

Деокупация Киевщины: что знать

Киевская область была полностью освобождена от российских окупантов 2 апреля. Произошло это в результате успешных и решительных действий украинских защитников. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что деоккупация Киевской области продемонстрировала миру, что украинцы не уступят ни одного клочка своей земли, преступления российских военных в Буче навсегда запечатлелись в национальной памяти.

В этом году 31 марта – в годовщину освобождения Бучи – в Украине прошли украинские специальные мероприятия. Речь идет о саммите и переговорах, вторая конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости". Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы ускорить, сделать более энергично глобальную работу ради трибунала по агрессии России.

Добавим, что президент Владимир Зеленский сам прибыл в Бучу в годовщину ее увольнения. Также туда приехали лидеры Словакии, Хорватии, Словении и Молдавии. Зеленский подчеркнул, что уже прошел год, как российских окупантов выгнали из Бучи. На улицах города свет увидел российское зло без маскировки. Кремль хотел принести это на другие улицы Украины и мира. Однако украинский народ остановил захватчиков.