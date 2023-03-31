Глава государства отметил, что главное слово сегодня – справедливость. Справедливость – для нашего государства, всех наших людей, потерявших родных, близких, потерявших здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии и террора оккупанта, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал о мероприятиях в Буче и Киеве

По словам Зеленского, сегодня состоялись украинские специальные мероприятия – в Буче, в годовщину освобождения города, и в Киеве. Речь идет о саммите и переговорах, второй конференции United for Justice – "Объединенные ради справедливости".

Все это – чтобы ускорить, сделать более энергично глобальную работу ради трибунала относительно агрессии России, ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников, ради законных и справедливых приговоров, которые должны получить все российские убийцы и палачи. И они получат. Стопроцентно. Мы это обеспечим,

– подчеркнул глава государства.

Украина найдет форматы и инструменты для обеспечения оккупантам ответа.

"Я благодарю всех, кто нам в этом помогает. Каждому государству, каждому лидеру, каждой международной организации", – заявил украинский лидер.

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Глава государства встретился с европейскими лидерами

Зеленский рассказал, что сегодня в первом Бучанском саммите приняли участие представители почти пятидесяти стран.

И это только начало. Благодарю лидеров Словении, Словакии, Хорватии и Молдовы, которые сегодня посетили Украину, лично поддержали Бучу – почтили память всех, кто погиб в городе во время российской оккупации,

– заметил президент.

Кроме этого, он поблагодарил украинских воинов:

всех, кто сражается за Украину сейчас;

всех, кто сражался за Украину с 14-го года;

всех, чья жизнь буквально дает жизнь Украине.

"Украинцы выстоят в этой войне. Мы освободим нашу землю и всех наших людей от российской неволи. И будет день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена. Будет новый Нюрнберг – в отношении раш*стов. Слава всем украинским героям! Слава нашему крепкому народу!" – подытожил глава государства.