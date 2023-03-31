Глава держави зауважив, що головне слово сьогодні – справедливість. Справедливість – для нашої держави, всіх наших людей, які втратили рідних, близьких, втратили здоров’я, дім, нормальне життя через російську агресію та терор окупанта, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про заходи в Бучі та Києві

За словами Зеленського, сьогодні відбулись українські спеціальні заходи – в Бучі, в річницю звільнення міста, і в Києві. Мовиться про саміт і переговори, другу конференцію United for Justice – "Об’єднані заради справедливості".

Усе це – щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці й кати. І вони отримають. Стовідсотково. Ми це забезпечимо,

– наголосив глава держави.

Україна знайде формати та інструменти, аби забезпечити окупантам відповідь.

"Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає. Кожній державі, кожному лідеру, кожній міжнародній організації", – заявив український лідер.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Глава держави зустрівся з європейськими лідерами

Зеленський розповів, що сьогодні у першому Бучанському саміті взяли участь представники майже п'ятдесяти країн.

І це лише початок. Дякую лідерам Словенії, Словаччини, Хорватії та Молдови, які сьогодні відвідали Україну, які особисто підтримали Бучу – вшанували пам’ять усіх, хто загинув у місті у час російської окупації,

– зауважив президент.

Окрім цього, він подякував українським воїнам:

усім, хто б'ється за Україну зараз;

усім, хто бився за Україну з 14-го року;

усім, чиє життя буквально дає життя Україні.

"Українці вистоять у цій війні. Ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено. Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів. Слава всім українським героям! Слава нашому міцному народу!" – підсумував глава держави.