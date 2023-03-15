Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, для того, чтобы освободить временно оккупированный полуостров, Украине нужно набирать силы и средства, которые затем должны выполнять боевые задания.
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"Это и техника, и боеприпасы, конечно, обученные военнослужащие. Ведь техника сама не стреляет", – заявил он.
Роман Свитан отметил, что подход к этому комплексный, и сейчас его выполняют. Ведь личный состав ВСУ уже готовится на полигонах Европы, США и Канады.
"Идет передача техники. Техника как раз зайдет где-то до конца марта – начала апреля уже с обученными экипажами и пойдет в бой", – рассказал военный эксперт.
Как будут освобождать временно оккупированный Крым: смотрите видео
Два варианта освобождения Крыма
Он отметил, что Крым будут освобождать только военным путем.
Никаких дипломатических, военно-дипломатических, политическо-дипломатических и еще каких-то определенных механизмов освобождения Крыма нет,
– сказал лётчик-инструктор.
Полковник ВСУ в запасе отметил, что может быть два варианта освобождения оккупированного полуострова.
"Фронтальный заход, если у нас не будет дальнобойных средств поражения. И тогда с Крымом будет то же самое, что и сейчас с Донбассом. Там будет "лунный ландшафт" после прохода фронта", – заявил он.
По словам Свитана, второй вариант возможен, если западные партнеры передадут Украине дальнобойные средства поражения – высокоточное оружие, которое бьёт до 300 километров.
"Тогда мы в течение месяца уничтожим этими ракетами с воздуха все стационарные военные объекты в Крыму. И россиянам придется уходить, поскольку не будет смысла его защищать", – рассказал лётчик-инструктор.
Полковник ВСУ в запасе убежден, что второй вариант освобождения Крыма – самый лучший, но все зависит от союзников Украины.
Что известно о предстоящем освобождении Крыма
- Россияне возводят оборонные укрепления во временно оккупированном Крыму. Коллаборант и "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов не раскрыл все подробности, но заявил, что все решения Владимира Путина выполнят.
- Временно оккупированный полуостров готовят к деоккупации. Россияне раздают местным жителям рекомендации, как уберечь жизнь во время боевых действий.
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк намекнул, что в этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким.