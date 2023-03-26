Об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес. По его словам, ход войны может измениться очень быстро, если Соединенные Штаты откровенно заявят, что хотят победы Украины.

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Годжес считает, что в Белом доме должны согласиться с тем, что увольнение Крыма является ключом к победе Украины. Он добавил, что США сделали очень многое для Вооруженных сил Украины в контексте военной помощи, однако сейчас не хватает твердого заявления о победе Украины.

Вы можете убить каждого россиянина в радиусе 200 километров от Бахмута, и это не изменит стратегический результат, но вы освободите Крым, и тогда, я думаю, вы полностью измените весь стратегический контекст. Но чего не хватает, так это того, что президент, администрация не сказали публично: "Мы хотим, чтобы Украина победила",

– заявил Годжес.

Союзники должны понимать, что Путин потерял власть

Генерал добавил, что президент Джо Байден проделал хорошую работу по объединению союзников. Однако США и их европейские партнеры по-прежнему озабочены тем, что произойдет, если российский диктатор Владимир Путин потеряет власть.

Они до сих пор с осторожностью рассматривают вариант, что Россия терпит поражение, им трудно с этим. Я думаю, что администрация также чрезмерно озабочена риском того, что Россия каким-то образом переведет войну в ядерный конфликт,

– объяснил Годжес.

Раньше Годжес показал карту освобождения Крыма и объяснил, как выкурить окупантов с полуострова

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска уже перешли к обороне в Крыму. По словам главы оборонного ведомства, то, что россияне строят фортификационные укрепления и роют окопы, – хороший знак, ведь даже враг верит в контрнаступление украинской армии.