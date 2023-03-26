Про це заявив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес. За його словами, перебіг війни може змінитись дуже швидко, якщо Сполучені Штати відкрито заявлять, що хочуть перемоги України.

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Годжес вважає, що у Білому домі мають погодитись з тим, що звільнення Криму є ключем до перемоги України. Він додав, що США зробили дуже багато для Збройних сил України у контексті військової допомоги, проте зараз бракує твердої заяви про перемогу України.

Ви можете убити кожного росіянина в радіусі 200 кілометрів від Бахмута, і це не змінить стратегічний результат, але ви звільните Крим, і тоді, я думаю, ви повністю зміните весь стратегічний контекст. Але чого не вистачає, так це того, що президент, адміністрація не сказали публічно: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла",

– заявив Годжес.

Союзники мають розуміти, що Путін втратив владу

Генерал додав, що президент Джо Байден зробив хорошу роботу з об'єднання союзників. Проте США та їхні європейські партнери, як і раніше, стурбовані тим, що станеться, якщо російський диктатор Володимир Путін втратить владу.

Вони досі з пересторогою розглядають варіант, що Росія зазнає поразки, їм важко з цим. Я думаю, що адміністрація також надмірно стурбована ризиком того, що Росія якимось чином переведе війну в ядерний конфлікт,

– пояснив Годжес.

Раніше Годжес показав карту звільнення Криму та пояснив, як викурити окупантів з півострова

До слова, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупаційні війська вже перейшли до оборони в Криму. За словами голови оборонного відомства, те, що росіяни будують фортифікаційні укріплення та риють окопи, – добрий знак, адже навіть ворог вірить у контрнаступ української армії.