Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. На это заявление уже также успел отреагировать и Владимир Зеленский.

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Что решила МАГАТЭ по ЗАЭС на генеральной конференции

Генеральная конференция МАГАТЭ во время своей 68 сессии 65 голосами одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Соавторами документа выступили 52 страны-члены агентства.

Резолюция подтверждает, что украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины. МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала России с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для ее безопасности,

– отметили в Минэнерго.

В министерстве выразили благодарность за усилия Генеральному директору Рафаэлю Гросси и Секретариату МАГАТЭ и поддержали присутствие миссии и помощи агентства на ЗАЭС. При этом до момента возвращения ЗАЭС под контроль Украины от России требуют обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.

В документе также выражается поддержка дальнейших усилий МАГАТЭ по преодолению рисков ядерной безопасности в Украине.

Как отреагировал Зеленский на резолюцию МАГАТЭ

Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х выразил благодарность генеральной конференции МАГАТЭ за принятие резолюции по Запорожской АЭС, которая подтверждает необходимость восстановления Украиной полного контроля над станцией и вывода российских войск и персонала с ЗАЭС.

Россия – единственный террористический режим в мире, который украл атомную электростанцию, что является крупнейшей АЭС в Европе, превратил ее в военную базу и продолжает использовать для ядерного шантажа нашего континента и мира. Именно поэтому ядерная безопасность является первым пунктом Формулы мира. И это было одной из главных тем на повестке дня первого Саммита мира,

– написал президент.

Он отметил, что рад видеть, что сегодняшняя резолюция генеральной конференции МАГАТЭ способствует этим важным усилиям.

"Только благодаря коллективной решимости и принципиальным действиям мы сможем заставить агрессора прекратить шантаж и террор", – отметил украинский лидер.

Зеленский резюмировал, что в этом должно быть заинтересовано каждое государство, которое придерживается Устава ООН и общечеловеческих принципов, ради международного мира и безопасности.