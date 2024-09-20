Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. На цю заяву уже також встиг відреагувати й Володимир Зеленський.

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Що вирішила МАГАТЕ щодо ЗАЕС на генеральній конференції

Генеральна конференція МАГАТЕ під час своєї 68 сесії 65 голосами схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Співавторами документа виступили 52 країни-члени агентства.

Резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу Росії з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для її безпеки,

– зазначили у Міненерго.

У міністерстві висловили вдячність за зусилля Генеральному директору Рафаелю Гроссі та Секретаріату МАГАТЕ та підтримали присутність місії та допомоги агентства на ЗАЕС. При цьому до моменту повернення ЗАЕС під контроль України від Росії вимагають забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на станції.

У документі також висловлюється підтримка подальших зусиль МАГАТЕ з подолання ризиків ядерної безпеки в Україні.

Як відреагував Зеленський на резолюцію МАГАТЕ

Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі Х висловив вдячність генеральній конференції МАГАТЕ за ухвалення резолюції щодо Запорізької АЕС, яка підтверджує необхідність відновлення Україною повного контролю над станцією та виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС.

Росія – єдиний терористичний режим у світі, який вкрав атомну електростанцію, що є найбільшою АЕС у Європі, перетворив її на військову базу і продовжує використовувати для ядерного шантажу нашого континенту та світу. Саме тому ядерна безпека є першим пунктом Формули миру. І це було однією з головних тем на порядку денному першого Саміту миру,

– написав президент.

Він наголосив, що радий бачити, що сьогоднішня резолюція генеральної конференції МАГАТЕ сприяє цим важливим зусиллям.

"Тільки завдяки колективній рішучості та принциповим діям ми зможемо змусити агресора припинити шантаж і терор", – зауважив український лідер.

Зеленський резюмував, що у цьому має бути зацікавлена кожна держава, яка дотримується Статуту ООН і загальнолюдських принципів, заради міжнародного миру та безпеки.