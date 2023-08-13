Как передает корреспондент 24 Канала, украсили школьным экспонатом россияне захваченный фермерский ангар в приграничной деревне Гоптовка. Даже спустя несколько месяцев после деоккупации в населенном пункте находят следы "русского мира".

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Скелет динозавра как "декор"

Ангар и земля вокруг – это бывшее хозяйство Игоря Никольченко. Оккупанты разграбили и уничтожили всю сельскохозяйственную технику. Поля второй год вместо пшеницы засеяны минами. Даже начать работы по разминированию в Гоптовке невозможно, ведь через 2–3 километра начинается граница с врагом.

В ангаре фермера жила рота оккупантов, как видно из надписей – "Черная рота Z". По словам местных, там поселились осетины. Они оставили после себя кучу напоминаний о "русском мире" – от банок из-под консервов до похищенных из школы экспонатов.

Над потолком ангара до сих пор висит скелет динозавра. Скорее всего, оккупанты украли его из учебного заведения на оккупированной Харьковщине. До "освобождения" его использовали во время занятий и объясняли строение динозавра. Однако россияне решили украсить им место своего временного "проживания".

Скелетом динозавра украсили ангар: смотрите видео

Можно лишь предположить, с какой целью россияне своровали скелет динозавра. Возможно, они бы его забрали с собой как "трофей" вместе с унитазами и другим награбленным имуществом. Но, вероятно, "жест доброй воли" оказался столь внезапным, что осетины не успели снять экспонат.

Последствия "русского мира" в Харьковской области / Фото 24 Канал