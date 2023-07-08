Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского районного совета Антон Жук. Он отметил, что они расположены всего в нескольких километрах от бывшей линии фронта, которая формировалась еще в марте 2022 года.

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"На тех территориях, которые освобождены, уже находят в подвалах пыточные. Речь идет о километрах. Что мы найдем, когда продвинутся наши войска на десятки километров? Надо только думать", – заметил Жук.

Что известно о пыточных, которые нашли после деоккупации на Запорожье: смотрите видео

Подробной информации о пыточных, которые обустраивали оккупанты, пока нет.

Если это пыточная, допросы, есть возможность вывозить пленных или "подозреваемых" куда угодно, если они продолжали это делать в нескольких километрах от линии фронта, я не понимаю, чем они руководствуются,

– подчеркнул депутат Запорожского районного совета.

Ситуация на оккупированных территориях