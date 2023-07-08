Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского районного совета Антон Жук. Он отметил, что они расположены всего в нескольких километрах от бывшей линии фронта, которая формировалась еще в марте 2022 года.
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"На тех территориях, которые освобождены, уже находят в подвалах пыточные. Речь идет о километрах. Что мы найдем, когда продвинутся наши войска на десятки километров? Надо только думать", – заметил Жук.
Что известно о пыточных, которые нашли после деоккупации на Запорожье: смотрите видео
Подробной информации о пыточных, которые обустраивали оккупанты, пока нет.
Если это пыточная, допросы, есть возможность вывозить пленных или "подозреваемых" куда угодно, если они продолжали это делать в нескольких километрах от линии фронта, я не понимаю, чем они руководствуются,
– подчеркнул депутат Запорожского районного совета.
Ситуация на оккупированных территориях
- Россияне на временно оккупированной части Запорожья разместили свои войска и технику на территории корпуса детского санатория. Оккупанты используют гражданских как "живой щит". А на базе отдыха на оккупированной Херсонщине враг обустроил пыточную для украинцев.
- Оккупанты готовятся к псевдовыборам на временно оккупированных территориях. Их Россия назначила на 10 сентября. Однако, на некоторых территориях так называемые "выборы" проводить не будут.
- По данным Генштаба ВСУ, в Скадовске и Геническе могло возрасти количество больных острыми кишечными инфекциями. По признакам, это может быть холера. Однако россияне не признают увеличения количества заболеваемости и пытаются всячески скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации.