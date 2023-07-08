Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької районної ради Антон Жук. Він зауважив, що вони розташовані всього за декілька кілометрів від колишньої лінії фронті, яка формувалася ще в березні 2022 року.
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"На тих територіях, які звільнені, вже знаходять у підвалах катівні. Мовиться про кілометри. Що ми знайдемо, коли просунуться наші війська на десятки кілометрів? Треба лише думати", – зауважив Жук.
Що відомо про катівні, які знайшли після деокупації на Запоріжжі: дивіться відео
Детальної інформації щодо катівень, які облаштовували окупанти, поки що немає.
Якщо це катівня, допити, є можливість вивозити полонених чи "підозрюваних" куди завгодно, якщо вони продовжували це робити за декілька кілометрів від лінії фронту, я не розумію, чим вони керуються,
– наголосив депутат Запорізької районної ради.
Ситуація на окупованих територіях
- Росіяни на тимчасово окупованій частині Запоріжжя розмістили свої війська та техніку на території корпусу дитячого санаторію. Окупанти використовують цивільних як "живий щит". А на базі відпочинку на окупованій Херсонщині ворог облаштував катівню для українців.
- Окупанти готуються до псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях. Їх Росія призначила на 10 вересня. Однак, на деяких територіях так звані "вибори" проводити не будуть.
- За даними Генштабу ЗСУ, у Скадовську та Генічеську могла зрости кількість хворих на гострі кишкові інфекції. За ознаками, це може бути холера. Однак росіяни не визнають збільшення кількості захворюваності й намагаються всіляко приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації.