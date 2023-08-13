Як передає кореспондентка 24 Каналу, облаштували шкільним експонатом росіяни захоплений фермерський ангар у прикордонному селі Гоптівка. Навіть через кілька місяців після деокупації у населеному пункті знаходять сліди "русского міра".

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Кістяк динозавра як "декор"

Ангар і земля довкола – це колишнє господарство Ігоря Нікольченка. Окупанти розграбували та знищили всю сільськогосподарську техніку. Поля другий рік замість пшениці засіяні мінами. Навіть почати роботи з розмінування у Гоптівці неможливо, адже за 2 – 3 кілометри починається кордон з ворогом.

В ангарі фермера жила рота окупантів, як видно з написів – "Чорна рота Z". За словами місцевих, там оселилися осетини. Вони залишили після себе купу нагадувань про "русскій мір" – від бляшанок з-під консерви до викрадених зі школи експонатів.

Над стелею ангара й досі висить кістяк динозавра. Скоріш за все, окупанти викрали його з навчального закладу на окупованій Харківщині. До "асвабажденія" його використовували під час занять й пояснювали будову динозавра. Проте росіяни вирішили прикрасити ним місце свого тимчасового "проживання".

Кістяком динозавра прикрасили ангар: дивіться відео

Можна лише припустити, з якою метою росіяни викрадали кістяк динозавра. Можливо, вони б його забрали з собою як "трофей", разом з унітазами й іншим награбованим майном. Але, ймовірно, "жест доброї волі" виявився таким раптовим, що осетини не встигли зняти експонат.

Наслідки "русского міра" на Харківщині / Фото 24 Канал