Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что Херсон станет свободной территорией, когда Генеральный штаб ВСУ официально об этом объявит.
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Какую ловушку могут готовить россияне
Черник считает, что, минируя квартиры и канализацию, россияне могут пытаться затащить нас в ловушку в Херсоне, учитывая последние события и заявления Шойгу об отводе их войск.
Он напомнил, что бои в городе невероятно тяжелые и кровопролитные, это самый сложный тип операций, особенно для штурмовых войск. Поэтому каждая улица, дом, подвал или чердак может стать местом сражения и противник предполагает такие возможности.
Поэтому с военной точки зрения здесь все-таки логика есть. Потенциальный плацдарм, где появится противник, можно заминировать там совершенно всё. Это логично,
– заявил Черник.
Он подчеркнул, что мы обязательно отвоюем Херсон, возникает только вопрос – каким образом. То есть будем ли классически штурмовать город. Вообще штурм города будет стоить невероятно дорого для наступающих.
Поэтому это может быть классическая ловушка – заманить нас туда этим так называемым отводом и нанести нам как можно большее поражение,
– сказал военный эксперт.
Он добавил, что является сторонником очень простой рабочей схемы – осада, осада и еще раз осада, а также пошаговая выдавка противника с нашей территории.
Что будет свидетельством овобождения Херсона
Черник подчеркнул, что Херсон станет свободной территорией тогда, когда наш Генеральный штаб официально об этом объявит. Это первый момент. Второй состоит в том, чтобы наш флаг взвился на всех административных зданиях. И третий момент – государство должно официально подтвердить, что госадминистрация Херсона приступила к выполнению своих обязанностей.
И самый главный признак – что нам будет доказано, что прошли первые артиллерийские залпы по левому берегу Днепра украинской артиллерии, скажем, из херсонских портов. Когда все эти факторы сложатся в одну картину – тогда мы говорим, что "жест доброй воли" со стороны противника сложился,
– отметил военный эксперт.
По его словам, пока этого не произошло – не стоит верить врагу. Если Шойгу сказал, что они отступают, значит, смотрим на картинку с точностью до наоборот и понимаем, что это попытка стратегического обмана и никоим образом не подвергаться ему.
Черник добавил, что не стоит поднимать уровень планки ожидания освобождения Херсона – пусть эти хорошие новости поступят естественным способом, потому что нет ничего хуже разочарования.
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Могут ли россияне совершить уход с минимальными потерями
Черник заявил, что это будет для оккупантов невероятно тяжело. Выйти большими колоннами почти невозможно, потому что практически все артерии, по которым они могут двигаться, в том числе и водные, находятся под огневым контролем ВСУ и россияне неизбежно будут разбиты.
По его словам, выйти малыми группами невероятно трудно, поскольку захватчики сами заминировали все прибрежные территории, где-то даже перехитрив самих себя. А достаточного количества плавсредств у врага нет.
Они действительно загнали сами себя в ловушку и это прекрасно. Вопрос только, как эта ловушка закроется и как мы их, конечно, перебьем – здесь главный ответ,
– подчеркнул Черник.
Он добавил, что является сторонником мудрой стратегии, которая избрана, забросить логистически-огневую удавку – истощить противника до невозможности, чтобы оккупантам нечего было есть и не могли заряжать снаряды до пушек и держать оружие в руках. Тогда мы их либо уничтожаем, либо забираем в плен.
Военный эксперт отметил, что настоящим феноменом является то, что 22-я армия наступает на вторую, а та, то есть российская, официально заявляет о переходе к обороне.
Уход российских войск из Херсона: что известно
- 5 ноября оккупанты полностью покинули здание Херсонской облгосадминистрации, а с нее самой исчез российский флаг. Оккупанты вынесли все ценное, что было в ОГА. Вместо этого они оставили много мусора.
- Утром 9 ноября российские войска взорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области и сами же заявили, что ждут ВСУ.
- В тот же день командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что оккупационная армия вынужденно покидает Херсон. Противник отводит войска на левый берег Днепра.
- 10 ноября представитель министерства обороны России Игорь Конашенков отчитался, что оккупационные войска совершают "запланированный переход" на левый берег Днепра в Херсонской области. Он заявил, что все "идет четко по плану".