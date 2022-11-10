Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що Херсон стане вільною територією тоді, коли Генеральний штаб ЗСУ офіційно про це оголосить.
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Яку пастку можуть готувати росіяни
Черник вважає, що, мінуючи квартири й каналізацію, росіяни можуть намагатися затягнути нас у пастку в Херсоні, зважаючи на останні події та заяви Шойгу про відведення їхніх військ.
Він нагадав, що бої у місті є неймовірно важкими й кровопролитними, це найскладніший тип операцій, особливо для військ, які штурмують. Тому кожна вулиця, будинок, підвал чи горище може стати бойовищем і противник передбачає такі можливості.
Тому з військового погляду тут все ж таки логіка є. Потенційний плацдарм, де з'явиться противник, можна заміновувати там абсолютно все. Це логічно,
– заявив Черник.
Він наголосив, що ми обов'язково відвоюємо Херсон, постає лише питання – в який спосіб. Тобто чи будемо класично штурмувати місто. Взагалі штурм міста коштуватиме неймовірно дорого для тих, хто наступає.
Тому це може бути класична пастка – заманити нас туди цим так званим відведенням і завдати нам якомога більшого ураження,
– сказав військовий експерт.
Він додав, що є прихильником дуже простої робочої схеми – облога, облога і ще раз облога, а також покрокове витискання противника з нашої території.
Що буде свідченням звільнення Херсона
Черник наголосив, що Херсон стане вільною територією тоді, коли наш Генеральний штаб офіційно про це оголосить. Це перший момент. Другий полягає в тому, щоб наш прапор замайорів на всіх адміністративних будівлях. І третій момент – держава має офіційно підтвердити, що держадміністрації Херсонщини стали до виконання своїх обов'язків.
І найголовніша ознака – що нам буде доведено, що відбулися перші артилерійські залпи по лівому берегу Дніпра української артилерії, скажімо, з херсонських портів. Коли всі ці чинники складуться в одну картину – тоді ми говоримо, що "жест доброї волі" з боку противника склався,
– зазначив військовий експерт.
За його словами, допоки цього не сталося – не варто вірити ворогу. Якщо Шойгу сказав, що вони відступають, значить, дивимося на картинку з точністю до навпаки та розуміємо, що це спроба стратегічного обману й жодним чином не треба на нього піддаватися.
Черник додав, що не варто піднімати рівень планки очікування звільнення Херсона – нехай ці хороші новини надійдуть природнім способом, бо немає нічого гіршого, ніж розчарування.
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Чи можуть росіяни здійснити відхід з мінімальними втратами
Черник заявив, що це буде для окупантів неймовірно важко. Вийти великими колонами майже неможливо, тому що практично всі артерії, якими вони можуть рухатися, зокрема й водні, перебувають під вогневим контролем ЗСУ й росіяни неминуче будуть розбиті.
За його словами, вийти малими групами неймовірно важко, оскільки загарбники самі замінували всі прибережні території, десь навіть перехитривши самих себе. А достатньої кількості плавзасобів у ворога немає.
Вони насправді загнали самі себе у пастку й це прекрасно. Питання лише, як ця пастка закриється та як ми їх кінцево переб'ємо – тут головна відповідь,
– наголосив Черник.
Він додав, що є прихильником мудрої стратегії, яка обрана, закинути логістично-вогневий зашморг – виснажити противника до неможливості, щоб окупанти не мали що їсти та не могли заряджати снаряди до гармат і тримати зброю в руках. Тоді ми їх або нищимо, або забираємо в полон.
Військовий експерт зауважив, що справжнім феноменом є те, що 22 армія наступає на другу, а та, тобто російська, офіційно заявляє про перехід до оборони.
Відхід російських військ із Херсона: що відомо
- Окупанти 5 листопада повністю покинули будівлю Херсонської облдержадміністрації, а з неї самої зник російський прапор. Окупанти винесли все коштовне, що було в ОДА. Натомість вони залишили багато сміття.
- Зранку 9 листопада російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області й самі ж заявили, що чекають на ЗСУ.
- Того ж дня командувач російських військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що окупаційна армія вимушено залишає Херсон. Противник відводить війська на лівий берег Дніпра.
- 10 листопада представник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков прозвітував, що окупаційні війська здійснюють "запланований перехід" на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Він заявив, що все "йде чітко за планом".