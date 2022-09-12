В контексте заявлений МАГАТЭ о режиме прекращения огня и периметре безопасности на ЗАЭС спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил 24 каналу, что международное сообщество должно заставить россию покинуть станцию, других вариантов Украина не рассматривает.

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Обеспечить ядерную безопасность на Запорожской АЭС можно только после ее деоккупации, демилитаризации и возвращения под контроль Украины,

– отметил Олег Николенко.

В МИД считают, что все усилия МАГАТЭ должны быть направлены на достижение именно этой цели.

"Любые другие предложения не заставят россию прекратить свою опасную игру", – добавил Николенко.

Что этому предшествовало

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Украину и россию пообещать не вести боевых действий в направлении Запорожской АЭС и с территории станции – тем самым создать безопасную зону.

Как известно, предварительно МАГАТЭ опубликовала отчет по ситуации на электростанции, где подтвердили, что россия разместила на территории ЗАЭС военную технику, в частности, в машинных залах энергоблоков, а также под эстакадами, соединяющими реакторы.

Страна-агрессор цинично называла рекомендацию ООН "несерьезной".

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, чтобы учесть рекомендации, нужно четко понимать, что для того, чтобы создать зону защиты на станции, МАГАТЭ должны заставить россию демилитаризовать станцию.

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