У контексті заяв МАГАТЕ про режим припинення вогню і периметр безпеки на ЗАЕС речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив 24 каналу, що міжнародна спільнота має змусити росію покинути станцію, інших варіантів Україна не розглядає.

До теми Пропозицію ООН створити безпечну зону навколо ЗАЕС у росії цинічно назвали "несерйозною"

Забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій АЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України,

– зазначив Олег Ніколенко.

У МЗС вважають, що всі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення саме цієї мети.

"Будь-які інші пропозиції не змусить Росію припинити свою небезпечну гру", – додав Ніколенко.

Що цьому передувало

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Україну та росію пообіцяти не вести бойових дій у напрямку Запорізької АЕС і з території станції – тим самим створити безпечну зону.

Як відомо, попередньо МАГАТЕ опублікувала звіт щодо ситуації на електростанції, де підтвердили, що росія розмістила на території ЗАЕС військову техніку, зокрема, у машинних залах енергоблоків, а також під естакадами, які з'єднують реактори.

Країна-агресорка цинічно називала рекомендацію ООН "несерйозною".

Натомість президент Володимир Зеленський зазначив, що аби врахувати рекомендації, потрібно чітко розуміти, що для того, аби створити зону захисту на станції, МАГАТЕ повинні змусити росію демілітаризувати станцію.

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