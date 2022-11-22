Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, российские захватчики контролируют только Кинбурнскую косу. Ее часть входит в состав Николаевской области.

Важно Минобороны заинтриговали украинцев видео с воинами ВСУ, пересекающими Днепр

Что известно о деоккупации Кинбурнской косы

Виталий Ким отметил, что сейчас важно соблюдать информационную тишину.

На Кинбурнской косе всего 3 населенных пункта, которые являются малонаселенными. Ничего о ситуации там комментировать не могу, но скажу, что мы их (врагов – 24 канал) видим,

– сказал глава Николаевской ОВА.

Он добавил, что до войны в этих населенных пунктах жило примерно 1000 украинцев летом и 300 – зимой. В начале войны Украина доставляла на Кинбурнскую косу гуманитарные грузы и забирала людей. Сейчас, по словам Кима, там осталось не больше сотни гражданских.

Почему освобождение Кинбурнской косы очень важно

Известие о возможном скором освобождении Кинбурнской косы вызывает незаурядный ажиотаж. Если наши защитники атакуют позиции врага на Кинбурне, значит, ВСУ не останавливаются и продолжают деоккупацию левобережной части Юга Украины. И это при том, что сами россияне уже ожидают нашу офензиву в районе Мелитополя.

Как отмечают, освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота России. И при этом будет означать укрепление позиций Украины в Черном море.

Независимо от того, сколько фактически продлится битва за освобождение Кинбурнской косы, уже можно утверждать – Черноморский флот России эту битву уже проиграл. Хотя бы тем, что его корабли и другие силы на это сражение не явились.

Важно – Над Херсоном официально подняли украинское знамя: смотрите видео