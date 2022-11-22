Як розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, наразі російські загарбники контролюють лише Кінбурнську косу. Її частина входить до складу Миколаївщини.

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Що відомо про деокупацію Кінбурнської коси

Віталій Кім зазначив, що зараз важливо зберігати інформаційну тишу.

На Кінбурнській косі всього 3 населені пункти, які є малонаселеними. Нічого про ситуацію там коментувати не можу, але скажу, що ми їх (ворогів – 24 канал) бачимо,

– сказав очільник Миколаївської ОВА.

Він додав, що до війни у цих населених пунктах жила приблизно 1000 українців влітку і 300 – взимку. На початку війни Україна доставляла на Кінбурнську косу гуманітарні грузи та забирала людей. Зараз, за словами Кіма, там залишилося не більше сотні цивільних.

Чому звільнення Кінбурнської коси дуже важливе

Звістка про можливе швидке звільнення Кінбурнської коси викликає неабиякий ажіотаж. Якщо наші захисники атакують позиції ворога на Кінбурні, це означає, що ЗСУ не зупиняються і продовжують деокупацію лівобережної частини Півдня України. І це при тому, що самі росіяни уже очікують на нашу офензиву в районі Мелітополя.

Як зазначають, звільнення Кінбурнської коси означатиме чергову ганебну поразку Чорноморського флоту Росії. І заодно означатиме зміцнення позицій України в Чорному морі.

Незалежно від того, скільки фактично триватиме битва за звільнення Кінбурнської коси, уже можна стверджувати – Чорноморський флот Росії цю битву уже програв. Хоча б тим, що його кораблі та інші сили на цю битву не з'явились.

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