Только лишь информация о предстоящем контрнаступлении ВСУ способна взволновать россиян. Одна из самых заметных российских пропагандисток Ольга Скабеева в истерике обсуждает предстоящее освобождение Крыма от оккупантов. 24 Канал.
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Загорать в Крыму не получится
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крым будет освобожден в течение 5 – 7 месяцев, а война будет продолжаться до тех пор, пока не будет освобождена вся территория страны. Эта информация вызвала истерику у Скабеевой.
Разволновалась Оленька-сливной бачок. Очевидно, чувствует, что этот летний сезон в Крыму будет жарким и жарким. Только загорать не получится и ее это очень раздражает,
– прокомментировала нервный срыв пропагандистки ведущая 24 Канала Анастасия Норицина.
Скабеева набросилась в эфире на Подоляка: смотреть видео
Она подчеркнула, что Украина готовится нанести удар по территории оккупированного россиянами Крыма с последующим выселением всех россиян. Им лучше не тратить попусту время и уже собирать вещи и бежать с украинского полуострова. Пока есть еще такая возможность.
Украина вернет Крым
- 5 апреля Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет освободить оккупированный Крым 5 – 7 месяцев. Он также предположил, что остров может стать предметом переговоров между Украиной и Россией тогда, когда оккупанты выведут все свои войска с оккупированных территорий.
- Также Подоляк подчеркнул, что после деоккупации полуострова там нужно искоренить все российское.
- Недавно в сети опубликовали новые спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что оккупанты существенно увеличили масштаб оборонных сооружений на территории Крыма.