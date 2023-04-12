Лише інформація про майбутній контрнаступ ЗСУ здатна розхвилювати росіян. Одна з найпомітніших російських пропагандисток Ольга Скабєєва в істериці обговорює майбутнє звільнення Криму від окупантів, – інформує 24 Канал.
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Засмагати в Криму не вийде
Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Крим буде звільнено протягом 5 – 7 місяців, а війна триватиме до тих пір, поки не буде звільнена уся територія країни. Ця інформація викликала істерику в Скабєєвої.
Розхвилювалася Олінька-зливний бачок. Мабуть, відчуває, що цей літній сезон в Криму буде гарячим та спекотним. Лише засмагати не вийде і її це неабияк дратує,
– прокоментувала нервовий зрив пропагандистки ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина.
Скабєєва накинулась в ефірі на Подоляка: дивитись відео
Вона наголосила, що Україна готується завдати удар по території окупованого росіянами Криму з подальшим виселенням усіх росіян. Їм краще не гаяти часу та вже збирати речі й втікати з українського півострова. Поки ще є така можливість.
Україна поверне Крим
- 5 квітня Михайло Подоляк заявив, що Україна зможе звільнити окупований Крим 5 – 7 місяців. Він також припустив, що півострів може стати предметом переговорів між Україною та Росією тоді, коли окупанти виведуть усі свої війська з окупованих територій.
- Також Подоляк наголосив, що після деокупації півострова там потрібно викорінити все російське.
- Нещодавно у мережі опублікували нові супутникові знімки, які свідчать про те, що окупанти суттєво збільшили масштаб оборонних споруд на території Криму.