Відповідні супутникові знімки показала американська компанія Maxar Technologies, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що у Зеленського також підтвердили, що росіяни посилено готуються до оборони Криму.

До теми Нові окопи видно з супутника: як Крим готують до наступу ЗСУ

Вражаючі окопи росіян у Криму

На оприлюднених кадрах можна побачити, що у серпні 2022 року ще не було окопів у селі Маслово, що розташоване на півночі Криму. Захисні споруди почали будувати з 3 січня цього року.


У серпні 2022 року ще не було окопів у селі Маслово / фото Maxar

Також на одному зі знімків видно окопи загарбників у селі Медведівка на півночі Криму від 3 січня 2023 року.


Окопи загарбників у селі Медведівка / фото Maxar

Вже 11 лютого цього року окопів побільшало, оскільки російські терористи дуже бояться майбутнього контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму.

Росіяни нарили багато окопів у Криму / фото Maxar

Окупанти бояться та готують оборонні споруди

  • Російські окопи вже видно за Чонгаром, біля російського пункту пропуску "Армянськ", в районі Перекопського валу.
  • Також загарбники розставляють свою артилерію вздовж Чорного моря у тимчасово окупованому Криму.
  • Навколо Медведівки, що на півночі Криму, загарбники підготували складну систему траншей протяжністю кілька кілометрів. Проходи вирізали в землі під кутами, щоб надати солдатам більший діапазон вогню.
  • Супутникові знімки показують, що багато оборонних споруд Росії були побудовані вздовж водойм, додаючи додаткову перешкоду для потенційного наземного наступу України.