Прежде всего, нужно бить по Крымскому мосту. После первого попадания, к сожалению, россияне отремонтировали железнодорожную часть моста. Это говорит о том, что военные эшелоны могут заходить в Крым. Это ключевая артерия снабжения. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Нам просто необходимо будет начинать деоккупацию Крыма именно с разрушения этого моста, чтобы снова вернуть ему статус полуострова и наглухо запереть там российские войска", – утверждает Жданов.

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По словам военного эксперта, есть два варианта:

Мы придумаем что-то свое – все-таки чем-то нам удалось нанести удар в октябре 2022 года; Наши партнеры предоставят нам то, в чем мы нуждаемся – речь идет о ракетном оружии с дальностью пуска 150 – 300 километров.

А дальше – повтор операции, которая происходила на правом берегу Херсонской области. Методическое и систематическое разрушение всех военных объектов, баз, мест хранения оружия, техники и боеприпасов, горюче-смазочных материалов – до выбрасывания белого флага,

– объяснил Олег Жданов.

Дипломатический сценарий, считает он, очень маловероятен. Его реализация будет зависеть прежде всего от смены политического руководства России.

"Если Владимир Путин будет отстранен от власти, вероятность вырастет. Если он сохранит статус президента России – только военный путь", – убежден военный эксперт.

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