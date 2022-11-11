Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он призвал жителей освобожденных территорий соблюдать осторожность.
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От вражеских мин на освобожденных территориях есть жертвы
Виталий Ким предупреждает жителей деоккупированных территорий Юга страны, чтобы были осмотрительными и обходили места, где гипотетически могут быть заложены мины врага. Он добавляет, что, к сожалению, уже есть жертвы.
Очень много мин на освобожденных территориях и населённых пунктах. Не "лазайте" без дела. Есть жертвы,
– написал глава ОВА в своем телеграмм-канале.
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Деокупация Николаевской области: что нужно знать
- Практически вся территория Николаевской области освобождена от захватчиков. Об этом рассказывают украинские военные.
- Однако глава Николаевской ОВА призывает жителей области соблюдать информационную тишину и не разглашать в сети, как проходит контрнаступление. Кроме того, он добавляет, что возвращаться в дома на деоккупированных территориях пока рано.
- Виталий Ким отмечает, что в регионе действительно много хороших новостей. В частности, в деоккупированных городах и селах готовятся к переподключению электричества и тепла.
- Также власти организуют гуманитарную помощь, фуры с едой, генераторы и "Старлинки", чтобы обеспечить жителей освобожденных территорий всем необходимым. Больше деталей глава ОВА сейчас рассказать не может. Необходимо дождаться официальных подтверждений от Генштаба ВСУ.
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