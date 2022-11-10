Так, глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что сегодня много хороших новостей. В освобожденных селах и городах готовятся к переподключению электричества, тепла.

Почти вся Николаевская область освобождена от оккупантов, – Костенко

Ждем официальных подтверждений от Генштаба

В эфире телемарафона он рассказал, что власти готовят гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий Николаевской области. Однако необходимо дождаться официального сообщения от Генштаба об освобождении Снигиревки.

Мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, "старлинками", генераторами... Я тоже хочу с вами всеми поделиться, но должен ждать официальных подтверждений. Но знаю, что все хорошо,

– рассказал Ким.

Не нужно спешить возвращаться

Ким подчеркнул, что никакие группы, делегации или журналисты сейчас не допускаются в освобождении села. Эксклюзивное право снимать видео сейчас имеют только ВСУ.

Ким обратился к жителям Николаевской области: видео

Ким призвал людей, ранее выехавших из Снигиревки и других населенных пунктов, не спешить возвращаться. Однако он попросил тех, кто работал в коммунальных службах, связаться со своими руководителями. Готовят возвращение всего административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно.

Что известно о наступлении ВСУ на Юге

Украинские защитники активно продвигаются на Юге. 10 ноября ВСУ подтвердили, что освободили Снигиревку.

Позже военный Роман Костенко сообщил, что бойцы освободили почти всю Николаевскую область.

Кроме того, ВСУ продвигаются и в Херсонскую область. Сине-желтые флаги подняли в Киселевке, Борозенском, Станиславе и Павловке.

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