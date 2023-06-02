Был бы идеальный вариант: как Молдове совместно с Украиной лучше решить проблему Приднестровья

На брифинге в Молдове во время второй встречи Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов помогать Молдове в решении вопроса о деоккупации Приднестровья. Также он заметил, что российские войска захотят жить, поэтому покинут территорию.

Украина будет играть ключевую роль в возвращении Молдовой своей территории. Об этом 24 Каналу рассказал Виталий Андриевский – директор Института эффективной политики Молдавии.

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Почему Украина будет помогать Молдове

Виталий Андриевский объяснил, что позиция Украины совпадает с позицией Молдавии. Вероятно, для деоккупации Приднестровья будет необходима поддержка Румынии, Германии, Франции, Великобритании, США, потому что Россия не хочет покидать Приднестровье добровольно.

"Она рассматривает регион как авианосец, направленный как против Молдовы, так и против Украины", – подчеркнул он.

Что касается Молдовы, то речь идет о политическом влиянии, а в отношении Украины – угроза военной безопасности, участие в различных диверсионных актах на территории Одесской области.

Это попытка дестабилизировать ситуацию в Украине из-за вмешательства, если не прямое, то из-за диверсий,

– предположил он.

Впрочем, Украина должна выгнать врага из своих земель, а уже потом браться за решение вопроса Приднестровья.

Виталий Андриевский рассказал, как можно вернуть Приднестровье в состав Молдовы: смотрите видео

Наиболее вероятный сценарий деоккупации Приднестровья

Директор Института эффективной политики Республики Молдова констатировал, что роль Украины в вопросе освобождения Приднестровья из российского гнета является ключевой.

"Приднестровье находится между Молдовой и Украиной и на 100% зависит от Украины и Молдовы – оно не может изолироваться от нас", – убежден он.

Украина должна найти рычаги влияния на данную ситуацию. Кремль же не позволит русской армии добровольно покинуть Приднестровье.

Идеально был бы такой вариант: Россия прислала 1 – 2 грузовых самолета, на которых посадила бы всех тех, кто в составе армии, чтобы они взяли с собой печати, документы и улетели в Россию,

– отметил Андриевский.

Пока важно вести переговоры с нынешним руководством Приднестровья и убеждать его сделать правильный выбор.

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