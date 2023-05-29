Владимир Путин внес в российское законодательство изменения, касающиеся Украины. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.

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Какой документ подписал Путин

Президент России подписал приказ о внесении изменений в закон "О военном положении". Таким образом, он позволил захватчикам депортировать украинцев. Сами же россияне назвали этот преступный процесс "принудительным и контролируемым перемещением граждан с территории".

Таким образом, диктатор попытался "легализовать" незаконные действия оккупантов на временно оккупированных территориях нашего государства. При этом отныне не имеет значения, объявляли ли захватчики "военное положение" на них или нет.

Что еще изменяет этот закон

Путин своим принятым решением также разрешил оккупантам проводить на временно оккупированных территориях так называемые "референдумы". Кроме этого, документ дает возможность россиянам выбирать на этих территориях представителей "органов государственной власти и местного самоуправления". То есть, российский президент решил таким образом "легализовать" еще и назначение захватчиков и коллаборантов на административные должности.

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