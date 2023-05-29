Володимир Путін вніс до російського законодавства зміни, що стосуються України. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Який документ підписав Путін

Президент Росії підписав наказ щодо внесення змін до закону "Про воєнний стан". Таким чином він дозволив загарбникам депортовувати українців. Самі ж росіяни назвали цей злочинний процес "примусовим та контрольованим переміщенням громадян з території".

У такий спосіб диктатор спробував "легалізувати" незаконні дії окупантів на тимчасово окупованих територіях нашої держави. При цьому відтепер немає значення, чи оголошували загарбники "воєнний стан" на них, чи ні.

Що ще змінює цей закон

Путін своїм ухваленим рішенням також дозволив окупантам проводити на тимчасово окупованих територіях так звані "референдуми". Окрім цього документ дає можливість росіянам обирати на цих територіях представників "органів державної влади та місцевого самоврядування". Тобто російський президент вирішив у такий спосіб "легалізувати" ще й призначення загарбників та колаборантів на адміністративні посади.

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