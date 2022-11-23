Сергей, которому удалось уехать из Новой Каховки, в интервью 24 каналу рассказал, что происходит с депортированными украинцами в Россию.
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Россияне принудительно вывезли знакомых Сергея
Сергей рассказал, что из Гериатрического пансионата депортировали людей с проживающими там инвалидностью.
У меня там была подруга, она рассказывала, что оттуда увозят людей. Я давно не имею с ней связи. Не знаю, как она и где сейчас,
– сказал он.
Когда юноша уезжал, он оставил свою квартиру соседям, вывезшим из Мариуполя своих родных.
Этим людям нужно было где-то жить. У меня еще были кошки, так я оставил их на них. Несколько дней назад они были депортированы в Краснодарский край. Я сомневаюсь, что это было добровольно. Скорее всего, это было психологическое давление. Потому что у них остались родные в Мариуполе, им могли во многом угрожать. Они ждут, пока их там куда-нибудь поселят,
– рассказал Сергей.
Он подчеркнул, что люди, которых вывезли в страну-агрессорку насильно, не могут потом самостоятельно покинуть Россию. Их могут просто не упустить.
Россияне массово похищают украинских детей
- С начала полномасштабной войны россияне вывозят детей с оккупированных территорий. Только в Мариуполе оккупанты похитили не менее полутысячи несовершеннолетних украинцев.
- В Херсонской области родители также не могут разыскать детей. Их захватчики вывезли в лагерь во временно оккупированном Крыму. Когда родители решили забрать детей оттуда, оказалось, что их там нет.
- Также оккупанты депортировали 12 детей из Олешковского детдома. Их вывезли в психушку во временно оккупированном Крыму.
- В целом Украина владеет верифицированной информацией о 10 570 детях, депортированных в Россию. Украинской стороне удалось вернуть 103 ребенка.