Сергей, которому удалось уехать из Новой Каховки, в интервью 24 каналу рассказал, что происходит с депортированными украинцами в Россию.

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Россияне принудительно вывезли знакомых Сергея

Сергей рассказал, что из Гериатрического пансионата депортировали людей с проживающими там инвалидностью.

У меня там была подруга, она рассказывала, что оттуда увозят людей. Я давно не имею с ней связи. Не знаю, как она и где сейчас,

– сказал он.

Когда юноша уезжал, он оставил свою квартиру соседям, вывезшим из Мариуполя своих родных.

Этим людям нужно было где-то жить. У меня еще были кошки, так я оставил их на них. Несколько дней назад они были депортированы в Краснодарский край. Я сомневаюсь, что это было добровольно. Скорее всего, это было психологическое давление. Потому что у них остались родные в Мариуполе, им могли во многом угрожать. Они ждут, пока их там куда-нибудь поселят,

– рассказал Сергей.

Он подчеркнул, что люди, которых вывезли в страну-агрессорку насильно, не могут потом самостоятельно покинуть Россию. Их могут просто не упустить.

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