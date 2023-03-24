Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует 24 Канал.

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Фон дер Ляйен рассказала, что к инициативе присоединился польский премьер Матеуш Моравецкий.

Депортация детей – военное преступление. В партнерстве с украинцами премьер-министр Моравецкий и я запустили инициативу, направленную на репатриацию украинских детей, похищенных Россией,

– отметила президент Еврокомиссии.

Заметим, что только по официальным данным Офиса омбудсмена, по состоянию на 7 марта, россияне депортировали с оккупированных территорий 16 224 ребенка. Уже удалось вернуть только чуть больше 300 несовершеннолетних украинцев. В общей сложности уже нашли 10 230 мальчиков и девочек.

Во вторник, 21 марта, нашему государству удалось вернуть еще 15 детей совместно с их матерями и законными представителями.

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